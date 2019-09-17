نائب:استضافة عبد المهدي في الشهر المقبل

نائب:استضافة عبد المهدي في الشهر المقبل
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يبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب في مجلس النواب، جواد الموسوي، الثلاثاء، موعد استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في المجلس، لافتا إلى أن أربعة وزراء سيبدأ الاستجواب منهم.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “هـنـالـك الكثير مـن الـنـقـاط الـتـي تـم تشخيصها في الأداء الحكومي”، معربا عن أمله في أن “يتخذ رئيس الــوزراء إجــراءات مهمة بهذا الـصـدد”.وأضاف، أن “اسـتـضـافـة عـبـد المـهـدي سـتـكـون خــلال شـهـر من الآن”.وبين، أن “الأداء الحكومي بشكل عـام ضعيف وتشوبه الكثير من الإخفاقات؛ فـي المـلـفـات الخدمية والصحية والـبـطـاقـة التموينية والملف الأمني، حيث يجب الارتقاء بمستوى الخدمات فـي هـذا الفصل التشريعي لتعديل المـسـار وتحقيق الكثير للمواطن وإلا ستكون هناك استضافة لعادل عبد المهدي ومساءلته عن تلك الاخفاقات الموجودة”.وتابع الموسوي، أن “هناك نية في كل لجنة لاستجواب بعض في كابينته الوزارية”، مشيرا إلى أن “إقالة الوزراء الذين لم يقدموا شيئاً يفترض أن يبادر بها رئيس الــوزراء”.وبين، أن “البرلمان عـازم على استجواب الـوزراء خلال هذا الفصل الذين لديهم أداء سلبي؛ أمثال وزيـر الصحة والمالية والزراعة والكهرباء”.وتابع الموسوي، إنه “بصدد استجواب وزيـر الصحة داخــل قـبـة الـبـرلمـان خــلال هــذا الـفـصـل حــول العديد مـن الملفات منها سـوء إدارة وشبهات فساد وهـدر للمال الـعـام تتعلق بفساد فـي الـكـراجـات وغيرها”.

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