نائب:استفتاء شعبي بشأن التعديلات الدستورية المزمع إجراءها

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة التعديلات الدستورية، حنين قدو، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، عن نية اللجنة إقامة استفتاء شعبي، بشأن التعديلات المزمع اجراءها حسب قناعات واتجاهات الشعب العراقي.

وقال قدوفي حديث صحفي، إن “الاصلاحات السياسية والادارية في الدولة العراقية، لن تتحقق من دون أجراء التعديلات الدستورية التي تلبي مطالب المتظاهرين، بالإضافة إلى تعديل قانون الانتخابات”، لافتا إلى أن “وعود الحكومة للمتظاهرين بإجراء الإصلاحات ستكون من دون جدوى ما لم يتم اجراء التعديلات الدستورية”.

وأضاف أن “البرلمان يعتزم خلال الفترة المقبلة، تنظيم استفتاء شعبي، لمعرفة اتجاهات الشعب العراقي ازاء التعديلات الدستورية المرتقبة”.