نائب:استقرار كركوك بالإدارة المشتركة

نائب:استقرار كركوك بالإدارة المشتركة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حسن توران، الثلاثاء، أن بعض الجهات استثمرت تفجيرات كركوك الأخيرة سياسيا، مقترحا الحل الأمثل لأزمات المحافظة.وقال توران، إن “التفجيرات التي وقعت في كركوك هي بلا شك من صنع عصابات تنظيم داعش وهو ما أكدته التحقيقات الأولية، لكن المشكلة تكمن في طريقة الاستثمار السياسي التي تقوم بها جهات وأطراف معينة وذلك من أجل تغيير المعادلة الأمنية في المحافظة”.وبين، أن “هناك ضعفاً في أجهزة الشرطة يصل إلى حد التقصير”.وبشأن الحل الأمثل لأزمات كركوك المتكررة أمنياً وسياسياً، قال توران إن “لحل الأمثل لكركوك يتمثل في تشكيل فرقة عسكرية من أبناء المحافظة بنسبة 32% لكل مكون، كما يتطلب الأمر أن يكون لكركوك وضع إداري خاص عبر إدارة مشتركة وليس عن طريق الاستحواذ مثلما هو حاصل الآن”.وتعرضت محافظة كركوك قبل ايام قليلة إلى سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة راح ضحيتها قرابة الـ40 بين شهيد ومصاب.

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