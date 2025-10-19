نائب:استمرار العراق في النهج الريعي يشكل خطراً اقتصادياً كبيراً

نائب:استمرار العراق في النهج الريعي يشكل خطراً اقتصادياً كبيراً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مضر الكروي، الاحد، أن فعالية النفط في العالم ستفقد حيويتها خلال سنوات معدودة، داعياً الحكومة إلى التحرك السريع لإعادة رسم بوصلة الاقتصاد الوطني بما يمنع ارتدادات انخفاض الأسعار على خزينة الدولة.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “جميع القراءات الصادرة عن المراكز الدولية تؤكد بما لا يقبل الشك أن فعالية النفط ودوره في تشكيل العلاقات الدولية واقتصاديات الدول ستتراجع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، في ظل التسارع العالمي نحو بدائل طاقة أرخص وأقل تلوثاً وأكثر استدامة”.وأضاف أن “الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للوقود والطاقة سينخفض بوتيرة متسارعة، وهو ما بدأت مؤشراته تظهر من خلال التذبذبات والانخفاضات المتكررة في أسعاره خلال الأعوام الأخيرة”، مشيراً إلى أن “استمرار العراق في النهج الريعي يشكل خطراً اقتصادياً كبيراً في حال استمرار تقلبات السوق العالمية”.وأكد الكروي أن “على بغداد إعادة النظر بخارطة الاقتصاد الوطني، وبلورة رؤية استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتأمين المرتبات والنفقات العامة بعيداً عن الاعتماد المطلق على النفط”، مشدداً على أن “الكثير من الدول النفطية أدركت مبكراً خطورة الاعتماد الأحادي وبدأت بتنويع مواردها لمواجهة التحديات المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *