نائب:استنزاف ممنهج للموارد المالية من قبل موانئ العراق لصالح قوى متنفذة

نائب:استنزاف ممنهج للموارد المالية من قبل موانئ العراق لصالح قوى متنفذة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد النائب ياسر الحسيني، الاثنين، بان الموارد المالية المستنزفة في موانئ العراق كافية لإعمارها من جديد.وقال الحسيني في حديث صحفي/،ان “ما يجري في موانئ العراق عملية استنزاف ممنهجة لموارده المالية لصالح قوى متنفذة تفرض سطوتها وتعرقل اي محاولات للتصحيح وكبح جماح الفساد الهائل بكل الطرق لافتا الى رصد شبهات فساد مالي واداري كبيرة جدا”.واضاف ان “هناك عرقلة لدورنا الرقابي في كشف كل الملفات، لكن رغم ان لجنة التحقيق النيابية تواصل مشوارها باكمال الملفات وعرضها على القضاء العراقي لاصدار القرارات المناسبة للحفاظ على المال العام”.واشار الى ان “مكافحة الفساد المالي والاداري في الموانئ هي الخطوة الأهم في معركتنا ضد الفساد في العراق”.يذكر ان مجلس النواب شكل لجنة تحقيق بأمر نيابي من اجل كشف ملفات الفساد في موانئ العراق وتقديمها للقضاء “.

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