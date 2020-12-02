نائب:اشكالات كبيرة في قانون الانتخابات ستؤجل موعد إجرائها

نائب:اشكالات كبيرة في قانون الانتخابات ستؤجل موعد إجرائها
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 بغدادمشبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب باسم خشان، الاربعاء، وجود اشكالات كبيرة في قانون الانتخابات قد تدفع للطعن به امام المحكمة الاتحادية.وقال خشان في تصريح  صحفي،ان” المفوضية امام مهمة معقدة جدا في الانتخابات القادمة في ظل وجود اشكالات كبيرة في القانون الذي صوتت عليه مؤخرا من ناحية عدم حسم ملف توزيع كوتا النساء في حال فوز اكثر من مرشحة بالاضافة الى كوتا الاقليات وكيف توزيع اصوات تصويت الخارج ناهيك عن صعوبة التفريق بين الدوائر الانتخابية خاصة في المدن الكبيرة ومنها بغداد بسبب تداخل الازقة والاحياء”.واضاف خشان،ان” اشكالات الانتخابات ربما تدفع الى تقديم طعنون في نتائجها امام المحكمة الاتحادية التي حتى الان لم يجري تشكيلها واقرار قانونها”.وأوضح، أن “مجلس النواب لابد ان يحل نفسه قبل الانتخابات بشهرين واذا ما شكلت المحكمة الاتحادية قبل شهر من قرار الحل وهذا امر مستبعد فكيف سيقوم مجلس النواب بتعديل قانون الانتخابات”، لافتا الى ان “الامر معقد جدا وتاجيل الانتخابات امر وارد جدا”.

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