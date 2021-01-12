نائب:اعتراضات نيابية على 20 فقرة في الموازنة العامة

نائب:اعتراضات نيابية على 20 فقرة في الموازنة العامة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، الثلاثاء، عن وجود اعتراضات من قبل النواب على 20 فقرة في الموازنة والتي تحتوي على ابواب صرف تفتح ابواب للفساد.وقال الخالدي في حديث صحفي، ان “الحكومة ارسلت الموازنة الى البرلمان وغير مكتملة ولم تحسم المفاوضات مع كردستان وارسلتها في خطوة منها لرمي الكرة في ملعب البرلمان”.واضاف ان “هناك 20 فقرة في الموازنة  يوجد عليها اعتراض من كافة اعضاء البرلمان”، لافتا الى ان “تلك الفقرات توجد فيها ابواب صرف تفتح الفساد على مصراعيه اذا تركت عائمة هكذا”.واوضح الخالدي ان “لا يوجد امام البرلمان سوى خيارين اما تعديل الموازنة بأكملها او اعادتها للحكومة”.

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