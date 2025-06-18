نائب:الأجواء العراقية تحت سيطرة القوات الأمريكية

نائب:الأجواء العراقية تحت سيطرة القوات الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، هيثم فهد الزركاني، اليوم الأربعاء، أن المجال الجوي العراقي ما زال خاضعاً لهيمنة القوات الأميركية، مشدداً على أن الحكومة لا تملك الإمكانات العسكرية الكافية لتأمين السيادة الجوية.وقال الزركاني في تصريح صحفي، إن “الأجواء العراقية غير مؤمّنة بالكامل، على الرغم من جهود الحكومة لمنع استخدامها في أي عمل عسكري ضد دول الجوار”، لافتا الى أن “العراق لا يمتلك ترسانة عسكرية أو منظومة دفاع جوي متقدمة تتيح له السيطرة الكاملة على أجوائه”.وأشار إلى أن “القدرات الفنية العراقية في هذا المجال تقتصر على مراقبة الملاحة الجوية المدنية، دون وجود منظومات رادارية أو دفاعية فعالة قادرة على التعامل مع التهديدات الجوية، وخاصة الطائرات الحربية التابعة للكيان الصهيوني”.وتابع الزركاني: “المجال الجوي العراقي ما زال خاضعاً لقيادة الاحتلال الأميركي الذي يتحكم بالحركة الجوية ويمتلك وحده القدرة على الرصد والمنع”، مؤكداً أن “ضعف منظومة الدفاع الجوي يمثل خطراً مستمراً على الأمن القومي”.واختتم بالقول إن “استمرار هذا الوضع يشكّل خرقاً صريحاً للسيادة، ويستدعي موقفاً وطنياً موحداً للضغط باتجاه تطوير الدفاعات الجوية، وإنهاء الهيمنة الأجنبية على أجواء العراق”.

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