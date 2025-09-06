نائب:الأحزاب الحاكمة عطلت مؤسسات الإقليم لمصالحها الشخصية

نائب:الأحزاب الحاكمة عطلت مؤسسات الإقليم لمصالحها الشخصية
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، أن أحزاب السلطة في إقليم كردستان هي من تتحكم بمقدرات الإقليم وتفرض هيمنتها على ملف تهريب النفط، مشيرة إلى أن كل حزب يسيطر على منفذ حدودي يتم عبره تمرير عمليات غير قانونية.وقالت عبد الواحد في تصريح  صحفي، إن “الحكومة الحالية في الإقليم تعد غير شرعية، كونها استمرت بعد انتهاء الدورة الانتخابية من دون تشكيل حكومة جديدة”، مبينة أن “برلمان الاقليم لم يتمكن حتى الآن من الالتئام لاختيار هيئة رئاسته، وهو ما عطل عملية التصويت على الكابينة الحكومية الجديدة”.وأضافت أن “الأحزاب الحاكمة عطلت مؤسسات الإقليم خدمة لمصالحها الشخصية، بينما بقي الشعب ضحية الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة”.ويشهد إقليم كردستان منذ أشهر أزمة سياسية ودستورية خانقة، وسط اتهامات متصاعدة للحزبين الحاكمين باستخدام موارد النفط والمنافذ الحدودية كورقة ضغط لتمديد نفوذهما على حساب مصلحة المواطنين.

