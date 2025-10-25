نائب:الأحزاب المتنفذة وراء عرقلة العمل البرلماني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب هادئ السلامي، اليوم السبت، أن الأحزاب السياسية الكبيرة تهيمن على البرلمان وتتحكم بجدول أعماله، مشيرا إلى أن الخلافات والصراعات السياسية كانت السبب الرئيسي في عرقلة انعقاد الجلسات وتعطيل إقرار القوانين المهمة خلال الفترة الماضية.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن البرلمان كان من المفترض أن يضطلع بدوره التشريعي والرقابي إلا أن التجاذبات بين الكتل السياسية الكبرى أثرت بشكل مباشر على سير العمل النيابي ،مبينا أن تأخر تمرير العديد من القوانين الخدمية والاقتصادية انعكس سلبا على حياة المواطن وأداء مؤسسات الدولة “. وأضاف أن “المشهد السياسي الحالي يتطلب توافقا وطنيا حقيقيا بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة لضمان عودة البرلمان إلى مساره الطبيعي في المستقبل وتمكينه من أداء مهامه بصورة فاعلة “.يذكر أن البرلمان شهد خلال الأشهر الماضية تأجيلات متكررة لجلساته بسبب استمرار الخلافات بين الكتل حول ملفات سياسية وتشريعية.

