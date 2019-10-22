نائب:الأحزاب “ملتهية” بالمناصب والشعب في الجحيم

نائب:الأحزاب “ملتهية” بالمناصب والشعب في الجحيم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي، الثلاثاء، عن تحكم ثلاث جهات بالدرجات الخاصة التي من المقرر ان يصوت عليها مجلس النواب قريبا.وقال الدراجي في تغريدة على “تويتر” ، إن “وضع الدولة في مرحلة آيلة للسقوط والجماعة ملتهين بالدرجات الخاصة والمدراء العامين مناصب تنباع وتشترى والمتحكم اصحاب شركات وأصحاب مصارف واقتصاديات احزاب”.وخاطب الدراجي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قائلا: “ان كنت تعلم فتلك مصيبةٌ وان كنت لاتعلم فالمصيبة اعظم. نحذر مجلس الوزراء من تخريب مابقي من الدولة”. 

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