نائب:الأسبوع المقبل موعد حسم رؤساء اللجان النيابية

نائب:الأسبوع المقبل موعد حسم رؤساء اللجان النيابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية عطوان العطواني , الأربعاء , ان مجلس النواب سيحسم اختيار رؤساء اللجان النيابية الأسبوع المقبل،  مبينا انه بعد التصويت على وزراء الحكومة بات ضروريا حسم رئاسة اللجان وفق الاليات المعمولة. بها. وقال العطواني في تصريح  صحفي , ان ” التصويت على وزراء الحكومة الجديدة اصبح من الضروري حسم تسمية رؤساء اللجان النيابية وفق الاليات المعمولة بها سبقا وفق النظام الداخلي لمجلس النواب “.وأضاف ان ” المرحلة الأولى التي سبتخذها البرلمان توزيع النواب البدلاء للكتلة الصدرية على اللجان النيابية ومن ثم تتم عملية اختيار رؤساء اللجان النيابية معتمدين الية الوزن الانتخابي وعدم منح  رئيس اي لجنة لوزارة ينتمي وزيرها الى نفس الكتلة السياسية”.ورجح العطواني أن “تحسم رئاسة اختيار رؤساء اللجان الأسبوع المقبل”. 

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