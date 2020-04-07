نائب:الأكراد وسنة المالكي مع دعم مرشح إيران مصطفى الكاضمي لرئاسة الوزراء!

نائب:الأكراد وسنة المالكي مع دعم مرشح إيران مصطفى الكاضمي لرئاسة الوزراء!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية  النيابية احمد حمه ، الثلاثاء، عن وجود دعم مبدئي من قبل الكتل الكردية والسنية لمصطفى الكاظمي بدلا عن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مبينا ان القوى السنية والكردية اتفقت على دعم مبدأ الرأي الشيعي الولائي لإيران .وقال حمه في تصريح صحفي، ان “القوى الشيعية رشحت مصطفى الكاظمي بدلا عن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي خلال اجتماعاتها الاخيرة”، مبينا أن “الكتل الكردية المؤثرة وحتى السنية منها اتفقت على دعم خيار القوى الشيعية الولائية في طرحها للكاظمي وعدم التصعيد السياسي”.وأضاف حمه، أن “تكليف مصطفى الكاظمي غير ممكن دون انسحاب المكلف عدنان الزرفي او تصويت مجلس النواب على رفض حكومة الزرفي او عدم اكتمال النصاب القانوني”.وكان النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري اتهم في تصريج سابق ، أميركا بممارسة إرهاب دولة  نحو تثبيت الزرفي. 

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