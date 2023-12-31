نائب:الإتفاق السياسي من يحدد أسم المحافظ الجديد

نائب:الإتفاق السياسي من يحدد أسم المحافظ الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب معين الكاظمي، الاحد، وجود 5 نقاط تحدد هوية المحافظين المقبلين بعد اعلان نتائج الانتخابات.وقال الكاظمي في حديث  صحفي،ان “الصورة باتت واضحة بعد اعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للمحافظات وعرفت القوائم الفائزة عدد مقاعدها”، لافتا الى ان” الاطار التنسيقي يمتلك اغلبية المقاعد في المحافظات”.واضاف،ان “5 نقاط ستحدد هوية المحافظين المقبلين ابرزها التوافق على اختيار الشخصيات الكفوء من خلال لجان مركزية سيشكلها الاطار التنسيقي في كل المحافظات من اجل الانفتاح على بقية القوى الاخرى لافتا الى ان” الاطار جاد في تشكيل حكومات خدمة تتفاعل مع جهود البناء والاعمار وتقديم الخدمات للأهالي”.واشار الى ان “تسريع تشكيل الحكومات المحلية مهم من اجل الانتقال الى ملف مهمة اخرى تتعلق بالمحافظات وسبل التفاعل مع متطلبات كل محافظة”.

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