نائب:الإطار التنسيقي يدعم (برهم صالح) لرئاسة الجمهورية

نائب:الإطار التنسيقي يدعم (برهم صالح) لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي،الاثنين، ان الاطار التنسيقي سيمضي باتجاه تعطيل جلسة تمرير رئيس الجمهورية في حال قدم الحزب الديمقراطي مرشحا لهذا المنصب، لافتا الى ان الاطار داعم للاتحاد ويسعى توافق بين الحزبين لتمرير مرشح الرئاسة.وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “رئاسة الجمهورية تمثل حاليا اهم عقبة امام تشكيل الحكومة، ومازال الاطار التنسيقي يصر على احداث توافق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقرطي، حيث نسعى لتوحيد البيت الكردي للخروج بشخصية مرشحة للمنصب الرئاسي“.وأضاف ان “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لم يتفقا على صيغة معينة، وبالتالي فأن الاطار التنسيقي سيقف الى جانب الاتحاد الوطني لدعم مرشحه لرئاسة الجمهورية“.وبين ان “الاطار التنسيقي لن يدعم مرشح الديقراطي وسيعمل على وجود الثلث الضامن الذي يعطل جلسة انتخاب مرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية”.

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