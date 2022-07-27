نائب:الإطار وافق على تسمية النائب (المندلاوي)لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان

نائب:الإطار وافق على تسمية النائب (المندلاوي)لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل باسم خشان، الاربعاء، عن التوافق على تسمية النائب المستقل محسن المندلاوي لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان، مبينا ان الاطار متفق ايضا على تسمية المندلاوي.وقال خشان في حديث متلفز ، إن “تحالف انقاذ وطن السابق اراد تحويل النواب المستقلين الى “حماميل” يحملون المشروع دون معرفة المحتوى”.واضاف ان “انقاذ وطن سمى مرشحيه لرئاسة الجمهورية والبرلمان والوزراء من دون اخذ وجهة اي طرف سياسي كان سواء في الاقليم او المركز والنواب المستقلين”.واشار خشان الى ان “6 نواب مستقلين قدموا لائحة لتسمية النائب محسن المندلاوي لمنصب نائب رئيس مجلس النواب والاخير رد بالموافقة”.يذكر ان المندلاوي من اهالي بغداد وشيعي فيلي.

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