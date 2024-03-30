نائب:الإطار يسعى لبقاء المندلاوي رئيسا للبرلمان بالإنابة إلى الانتخابات البرلمانية القادمة

نائب:الإطار يسعى لبقاء المندلاوي رئيسا للبرلمان بالإنابة إلى الانتخابات البرلمانية القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب علي اللامي، السبت، عن وجود حراك نيابي للمضي في تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وحسم اختيار رئيسه، فيما اشار الى وجود قوى تهدف لإبقاء الوضع على ماهو عليه.وقال اللامي في حديث  صحفي، ان “هناك حراكا نيابيا يتمحور في الضغط على رؤساء الكتل السياسية من أجل دعم خيارات تعديل النظام الداخلي للبرلمان والمضي بانتخاب رئيسه وعدم القبول ببقاء الأوضاع الراهنة، لأنه يشكل مسارا غير صحيح”.لكن بالمقابل، يشير الى “وجود قوى إطارية ترغب باستمرار الوضع كما هو عليه، لكن الاغلبية ضد هذا التوجه وتدفع الى الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية عبر انتخاب مرشح لرئاسة المجلس”.واضاف، انه “اذا ما فتح ملف تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ستكون هناك من 5-6 فقرات تحتاج إلى إعادة نظر بما يدعم المؤسسة التشريعية وخلق مرونة في تعاملها مع أي مواضيع معقدة في الدورات السابقة”، لافتا الى ان “الضغط الحالي مرتفع إزاء انتخاب رئيس لمجلس النواب لانه يمثل استحقاقا دستوريا لا يمكن تجاوزه”.وتوقع ان “يثمر الحراك النيابي في تسريع وتيرة حسم اختيار رئيس مجلس النواب وإجراء تعديلات مهمة على النظام الداخلي من أجل الخروج من هذا الوضع ودفع المؤسسة التشريعية إلى نشاط أكبر”.ويوم الاربعاء الماضي قدم اكثر من 50 نائبا تواقيع لرئاسة البرلمان لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، حيث يأمل طالبو التعديل ان يسمح التعديل بفتح باب الترشيح مرة اخرى لمنصب رئيس البرلمان، وهو الخيار الذي يريده حزب تقدم، ليتسنى له ترشيح شخصية اخرى غير شعلان الكريم، لضمان منصب رئيس البرلمان.

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