نائب:الإطار يمتلك الأغلبية في مجالس بغداد نزولا إلى المحافظات الجنوبية

نائب:الإطار يمتلك الأغلبية في مجالس بغداد نزولا إلى المحافظات الجنوبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الصيهود، السبت، ان الإطار يمتلك نصف عدد الاصوات زائد واحد في بغداد ونزولا للمحافظات الجنوبية، وهو مايؤهله لتشكيل المجالس والحكومات المحلية الجديدة بعد تحقيقه الاغلبية المطلقة.وقال الصيهود في حديث صحفي، ان “الإطار التنسيقي شكل كتلة الإطار الوطني وتم الاتفاق بين القوى المشاركة على جملة نقاط من اجل تشكيل الحكومات المحلية القادمة”.واضاف ان “الحراك الموجود بين الإطار التنسيقي من جانب وبين الإطار والقوى الاخرى لتشكل الحكومات المحلية، قد يكون مجرد جس نبض، لان الطريق مازال في بدايته”.وبين ان “الإطار التنسيقي يمتلك النصف زائد واحد ابتداءً من العاصمة بغداد ونزولا باتجاه المحافظات الجنوبية في مجالس المحافظات وبالتالي تحقيق الاغلبية المطلقة، حيث سيتم انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه عند عقد الجلسة الاولى للمجالس المحلية ليتم بعدها فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ الذي قد يكون من ضمن اعضاء مجلس المحافظة او قد يكون من خارجه”. 

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