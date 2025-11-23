نائب:الإعلان عن الحكومة الجديدة يحتاج إلى (4) أشهر

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مضر الكروي، اليوم الأحد، أن تشكيل الحكومة المقبلة يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أشهر، مشيراً إلى أن مستوى الخلافات بين القوى السياسية ليس معقداً.وقال الكروي في حديث  صحفي، إن “مشاورات تشكيل الحكومة ستبدأ هذا الأسبوع بشكل واضح، مع عقد اجتماعات لعدد من القوى لتحديد أولوياتها ورؤيتها لطبيعة الحكومة المقبلة”، متوقعاً أن “تشهد الأسابيع المقبلة لقاءات ثنائية وثلاثية بين القوى الممثلة للمكونات في بغداد، ضمن إطار وضع أولويات البرنامج الحكومي، ومن ثم المضي بتحديد الاستحقاقات للمكونات، لا سيما المناصب الرئيسة الثلاثة، رئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية والبرلمان”.وأضاف أن “تشكيل الحكومة في كل الأحوال يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أشهر لتكون جاهزة في جميع محاورها، مع التأكيد على أن حجم الخلافات محدود للغاية حتى الآن، وهناك اتفاق على السعي لتقليص الفترة الزمنية والالتزام بالمحددات الدستورية للولادة الحكومية المقبلة”.

