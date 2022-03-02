نائب:الإعلان عن تحالف الثبات الوطني في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

نائب:الإعلان عن تحالف الثبات الوطني في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الزيادي، الأربعاء، موعد الإعلان عن كتلة الثبات الوطني التابعة لقوى الإطار التنسيقي .وقال الزيادي في حديث صحفي  ، إن “الإعلان عن كتلة الثبات الوطني سيتم قبل دخول جلس البرلمان المخصصة للتصويت على اختيار رئيس جمهورية العراق”.وأضاف، أن “الثبات الوطني ستمثل الكتلة النيابية الأكبر عددا تحت قبة البرلمان والتي تضم نوابا من الإطار التنسيقي وآخرين مستقلين”.وأوضح الزيادي أن “كتلة الثبات الوطني ينطوي تحتها ما لا يقل عن 135 نائبا”.وكان النائب عن الإطار التنسيقي النائب رفيق الصالحي أعلن في وقت سابق، عن انضمام عدد كبير من النواب المستقلين الى تحالف الثبات الوطني الذي سيعلن عنه قريبا , مؤكدا ان تحالف الثبات سيكون الكتلة الاكبر عددا. 

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