نائب:الإعلان عن تحالف الثبات الوطني في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

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حزب بارزاني:قرارات المحكمة الاتحادية “عبثية”!
ائتلاف المالكي:البرلمان مُلزم بقطع نسبة من موازنة الإقليم لرفضه قرار المحكمة الاتحادية
صالح يؤكد على تعزيز العلاقات وتفعيل الإتفاقيات مع إيران!
النائب شاخوان يرجو من تولر التدخل لصالح الإقليم في تصدير النفط والغاز
ائتلاف المالكي:حكومة الإقليم لاتحترم الدستور ولا القوانين ولا الإتفاقيات
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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