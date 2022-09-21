نائب:الإقليم لايحترم الحكومة الاتحادية ويتصرف كأنه دولة مستقلة

نائب:الإقليم لايحترم الحكومة الاتحادية ويتصرف كأنه دولة مستقلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، الأربعاء، ان الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد لم تستطع لغاية الان من فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان او منعه من تصدير النفط والغاز او تسليم 50% من إيرادات الإقليم .وقال الخزعلي في تصريح  صحفي، ان “الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها في قضية السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية في اقليم كردستان على غرار سيطرتها على منافذ وسط وجنوب العراق”.واضاف، ان ” الحكومة تتعامل بازدواجية في عدد من الملفات من بينها المنافذ الحدودية والثروات النفطية في محافظات الوسط والجنوب، حيث تحكم سيطرتها المطلقة عليها على العكس تماما مع اقليم كردستان”.واشار الخزعلي، الى ان ” حكومة الكاظمي تجامل بشكل كبير في تعاملها مع اقليم كردستان فيما يخص المنافذ الحدودية والايرادات النفطية التي بقيت عاجزة في الحصول عليها طيلة السنوات الماضية”. 

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