نائب:الإقليم يريد بغداد أن تكون ضعيفة

نائب:الإقليم يريد بغداد أن تكون ضعيفة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائبة عالية نصيف، اليوم السبت (24 نيسان 2021)، على تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، فيما أشارت إلى أن إقليم كردستان يريد أن يكون العراق بـ “قلب ضعيف”.وقالت نصيف في حديث  صحفي، إن “جميع ما تم تداوله في المكالمة الهاتفية التي جمعت بين بلينكن وبارزاني، هو شأن اتحادي، وكان من المفترض، تداول هذا الأمر مع رئيس الوزراء او المسؤول عن ملف الخارجية في الحكومة الاتحادية”.وأشارت إلى ان “إقليم كردستان يريد أن يجعل العراق بقلب ضعيف وأطرافٍ قوية”، مشيرة إلى أن “بعض الأمور بالمكالمة جاءت فيها تفصيلات تتعلق بشأن الداخلي العراقي”.وأضافت، أن “الامريكان الذين جاءوا بالديمقراطية المشوهة، كان عليهم أن يحثّوا حكومة الإقليم على تنفيذ التزاماتها المالية اتجاه العراق”.ورأت، أن “المكالمة الهاتفية أشارت بشكل واضح إلى أن هذه التفجيرات مفتعلة، من أجل إعطاء الشرعية لبقاء القوات الأمريكية في العراق، وهذه حقيقة تعد مؤشراً خطيراً جداً”.ولفتت إلى أن “الحكومة العراقية يجب عليها أن تكون صاحبة الكلمة والموقف في مثل هذه القرارات”، مضيفةً أن “التدخل بشأن الموازنة وقضايا أخرى فهو ديدن الجانب الأمريكي، الذي أُشر من قبل الكثير من السياسيين”.وتلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم أمس الجمعة (23 نيسان 2021) اتصالاً هاتفياً مطولاً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى فيه بحث عدد من القضايا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *