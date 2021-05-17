نائب:الاستجوابات خاضعة “للتوافقات السياسية”

نائب:الاستجوابات خاضعة “للتوافقات السياسية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن تحالف الفتح محمد كريم , الاثنين , عدم اجراء الاستجوابات بالدورة البرلمانية الحالية , مبينا ان المباشرة باستجواب المسؤولين بحاجة الى توافقات سياسية وهي غير متوفرة حاليا.وقال كريم في تصريح صحفي , ان ” العديد من استجوابات المسؤولين التنفذيين خاصة استجواب وزير المالية مكتملة ومهيأة للمباشرة بها , الا ان وجود ضغوطات سياسية تمنع هيئة الرئاسة من ادراجها على جداول الجلسات البرلمانية المقبلة ” .وأضاف ان ” المباشرة بتحديد مواعيد لاستجواب المسؤولين متوقفة على التوافقات السياسية لكافة القوى السياسية ” , مبينا انه ” لاتوجد بالوقت الحاضر اي إرادة سياسية لمنح رئاسة البرلمان الضوء الأخضر بالمباشرة بها ” .وأوضح كريم، ان ” السبب الرئيسي وراء عدم اجراء الاستجوابات يتعلق بتخوف بعض القوى السياسية بان تستغل الاستجوابات للتسقيط السياسي خلال الحملات الانتخابية المقبلة ” . 

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