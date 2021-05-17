آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:الاستجوابات خاضعة “للتوافقات السياسية”
نزاهة حزب الدعوة..يرشح أحد أعضائه الفاشلين في الانتخابات كبديل عن الأسدي ويترك الفائز !!
تحالف الفتح:الحكومة والبرلمان المقبلين سيحددان مصير انتخابات مجالس المحافظات
حزب طالباني:الكاظمي من الشيعة الفيلية الكردية وسيستجيب لطالبات مكونه الأصلي
الجبهة العربية في كركوك ترفض عودة البيشمركة إلى المحافظة
-
- عربية ودولية
أمريكا تعرقل للمرة الثالثة إصدار بيان لمجلس الأمن يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
اليوم..جلسة لمجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
الصحة الفلسطينية:٤٥٠ شهيداً وجريحاً جراء القصف الإسرائيلي على غزة
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن أعنف الغارات على غزة
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزير النقل:نسعى لشراء باخرتين لتطوير الأسطول البحري
مسجدي يطلب من وزير الزراعة زيادة إستيراد المحاصيل الزراعية الإيرانية
مستشار حكومي:تركيا ستقطع مياه دجلة عن العراق بشكل نهائي والكاظمي “صامت”!
الموارد المائية:مستوى مياه نهر دجلة ” جيدة” تكفي للشرب!
حزب طالباني:وفد كردي في بغداد لصرف “مستحقات الإقليم”
-
- رياضية
- تحقيقات
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
-
- متابعات خاصة
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN