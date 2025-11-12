آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مفوضية الأحزاب:56.11% نسبة المشاركة في التصويت الخاص والعام
نائب:الانتخابات إعادة لتدوير نفس القوى الفاسدة
مصدر برلماني:الرئاسة البرلمانية وراء موت البرلمان الحالي
تقرير أمريكي:النفوذ الإيراني في العراق لم ينكسر بل تغيّرت أدواته
سومو:تصدير أكثر من(2)مليون طن من المشتقات النفطية خلال الربع الثالث من 2025
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
البنك المركزي ينفي هبوط قيمة الدينار العراقي أمام الدولار
صندوق النقد الدولي “يتوقع”العراق سيكون في المرتبة الرابعة عربيًا ضمن أكبر الاقتصادات العربية في 2030
اليوم ..أسعار صرف الدولار=142750 ديناراً
البنك المركزي:أكثر من (60) مليار دولار مبيعات البنك لمصارف أحزاب الفساد خلال تسعة أشهر
- رياضية
- تحقيقات
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
شبكات المراقبة الانتخابية:41% هي نسبة المشاركة في الانتخابات
نائب:فشل السوداني وحكومته وراء الجفاف في العراق
الضمير الإيراني العامري:إيران فقط لها الحق في تشكيل الحكومة المقبلة
المالكي:آلية تشكيل الحكومة المقبلة لاتختلف عن السابقات”توافقية”
الإطار الإيراني يؤكد على وحدة الإطار وانتفاخ الجيوب والبقاء في السلطة
- اذاعة INN