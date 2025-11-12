نائب:الانتخابات إعادة لتدوير نفس القوى الفاسدة

نائب:الانتخابات إعادة لتدوير نفس القوى الفاسدة
 بغداد/ شبكة أحبار العراق- أكد النائب  محمد عنوز، الأربعاء، أن النسبة التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتعلق بعدد المصوتين الفعليين، وليس بعدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الاقتراع، مشيراً إلى أن القوى السياسية التقليدية ستكون صاحبة الحصة الأكبر من مقاعد الدورة النيابية السادسة.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “عدد من يحق لهم التصويت في عموم البلاد يبلغ نحو 29 مليون ناخب، فيما شارك بالتصويت العام والخاص ما يقارب12 مليون ناخب، وفقاً لبيانات المفوضية”، وأضاف أن “نتائج الانتخابات ستمنح القوى السياسية التقليدية العدد الأكبر من المقاعد، نتيجة القانون الانتخابي الحالي الذي سمح للأحزاب بترشيح أعداد كبيرة من المرشحين في كل محافظة، ما مكّنها من جمع أصوات أكثر”، لافتاً إلى أن “الأجدر بالقانون أن يحدد عدد المرشحين بحيث لا يتجاوز ضعف عدد مقاعد المحافظة”.ودعا عنوز القوى السياسية التقليدية إلى “مراجعة أسلوبها في العمل السياسي، والابتعاد عن المناكفات، والسعي لحل الخلافات بما يسهم في تحسين صورتها خلال المرحلة المقبلة”.يُذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت أكثر من 55%. 

