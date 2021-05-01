نائب:الانتخابات القادمة ستكون مزورة بنسبة 70%

نائب:الانتخابات القادمة ستكون مزورة بنسبة 70%
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي، اليوم السبت، عن العوامل التي تهدد نزهة الانتخابات المقبلة .وقال الخالدي في حديث صحفي، إن “المناطق المتنازع عليها تضم كل الاطياف العراقية دون استثناء، وقد عانت من اوضاع امنية وسياسية متدهورة في السنوات الماضية بسبب ضغوط متعددة الاشكال تفرضها قوى لتحقيق مصالح سياسية”.وأضاف أن “المال السياسي وسطوة الاحزاب المتنفذة  وعدم اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات بموجب قانون الانتخابات عوامل تهدد نزاهة الانتخابات القادمة بما فيها المناطق المتنازع عليها”، لافتا الى ان “حجم الاموال التي تنفق من قبل البعض كبيرة جدا والقوى المتنفذة ما زالت محتفظة بالبطاقات الالكترونية السابقة”العميّة”بالملايين منها بالاضافة الى استهتار الميليشيات .واشار رئيس كتلة بيارق الخبير ، الى ان ” الانتخابات القادمة  ستكون مزورة بنسبة 70%  لصالح نفس القوى التي دمرت البلاد والعباد .

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