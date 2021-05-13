نائب:الانتخابات القادمة “ستودع” صالح والكاظمي والحلبوسي

نائب:الانتخابات القادمة “ستودع” صالح والكاظمي والحلبوسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف تقدم النائب رعد الدهلكي، اليوم الخميس، إن الرئاسات الثلاث الحالية لن تتكرر لولاية ثانية بعد الانتخابات المقرر إجراءها في تشرين الاول المقبل.وذكر الدهلكي في تصريح متلفز ، ان “الانتخابات المقرر اجراءها في تشرين الاول المقبل لن تجري لعدة اسباب منها السلاح المنفلت وغيرها”.واضاف، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن تتكرر ولاية ثانية لهم بعد الانتخابات”.

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