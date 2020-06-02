نائب:الانتخابات المبكرة “أكذوبة كبرى”

نائب:الانتخابات المبكرة “أكذوبة كبرى”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف النائب أسعد المرشدي، الثلاثاء (02 حزيران 2020)، تأكيد بعض القوى والأحزاب السياسية على إجراء الانتخابات المبكرة بـ “التسويق السياسي”، فيما أشار إلى أن الانتخابات المبكرة لن تحدث قبل سنة ونصف، وهو نفس موعد الانتخابات العامة، بحسب تعبيره.وقال المرشدي في حديث صحفي، إن “الأزمات التي تضرب العراق الآن على قدم وساق، ومنها، الازمة الاقتصادية، والسياسية، والصحية، لذا فإن الابقاء على الحكومة الحالية هو الحفاظ على القليل، خير من الحرمان”.وأشار إلى أن “الحكومة تشكلت خلال 6 أشهر، فكيف سيكون الحال بالفترة المقبلة، خاصة وإن المفوضية أكدت أنها ستقوم بإجراء الانتخابات المبكرة خلال سنة ونصف، والانتخابات العامة لم يبقَ لها سوى سنة ونصف”، مؤكداً أن “مَن يريد الإصلاح فليُصلح بالانتخابات العامة المقبلة”.وأضاف، أن “تأكيد قوى وأحزاب دعمها للانتخابات المبكرة، هو للتسويق السياسي وتناغم مع مطالب المتظاهرين، لأن كل الاشارات سواء من المفوضية، أو خبراء الامم المتحدة، تؤكد تأخر إجراء الانتخابات، وتحتاج ربما الى سنتين لإجرائها”.وبين، أن “الانتخابات العامة قد يتأخر إجراؤها عن موعدها، لأن المفوضية حصل بها تغييرات كبيرة جدا، ووصل التغيير إلى مدراءها في المحافظات، والذين تم تغييرهم اكتسبوا خبرات تصل لـ 10 سنوات”، مشيراً إلى أن “مَن في مواقعهم الآن يحتاجون الى جهد وتدريب، ولا يمكن أن يحصلوا عليه خلال أشهر”.

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