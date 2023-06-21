نائب:الانتخابات المحلية ستجري في موعدها المقرر

نائب:الانتخابات المحلية ستجري في موعدها المقرر
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جاسم العطواني، اليوم الأربعاء، على وجود استعداد حكومي وجماهيري لخوضها.وقال العطواني، في حديث صحفي، إن “الانباء التي تحدثت عن وجود خلافات داخل ائتلاف إدارة الدولة حول موعد الانتخابات، غير صحيحة، وخالية من الدقة”، لافتاً الى وجود “استعداد حكومي وجماهيري لخوض الانتخابات بموعدها المحدد”.وأضاف، أن “الشهر المقبل سيشهد تنفيذ جزء كبير من البرنامج الحكومي، بعد دخول قانون الموازنة المالية حيز التنفيذ”، مبيناً أن “ائتلاف إدارة الدولة مصمم على المضي في إجراء انتخابات مجالس المحافظات بكانون الأول المقبل”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “هناك بعض المحافظين ما زالوا يديرون محافظاتهم منذ أكثر من 12 عاماً، على الرغم من إدارتهم ليست بالمستوى المطلوب”.وشدد العطواني على “ضرورة إجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المقرر؛ لمراقبة عمل المحافظين وإقالة المقصرين منهم”.وتناولت بعض وسائل الاعلام، اخباراً مفادها وجود خلافات كبيرة داخل ائتلاف إدارة الدولة بشأن موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وسط مطالبات بعض الكتل بتأجيلها والبعض الأخر يصر على إتمامها بالموعد المقرر لها من رئاسة مجلس الوزراء.

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