نائب:الانتهاكات الكويتية للسيادة العراقية جراء ضعف حكومة السوداني

نائب:الانتهاكات الكويتية للسيادة العراقية جراء ضعف حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأربعاء، اداء وزارة الخارجية بـالضعيف جدا تجاه التدخلات الخارجية، فيما اتهمت المفاوض العراقي بالتهاون والضعف بالتعامل مع الاعتداءات والتجاوزات التي قامت الكويت مؤخرا.وقالت نصيف في حديث صحفي، إن “الوثائق والخرائط التي تستند اليها الكويت غير قانونية كونها مزورة وتم ايداعها في مجلس الامن الدولي من طرف واحد”. وأضافت، أن ” المفاوض العراقي غير قادر على كسب الحقوق كون حدود العراق مع الكويت تم ترسيمها قسرا عندما كان البلد تحت الفصل السابع وبالتالي فإنه ترسيم باطل “. وتابعت أن “الخارجية العراقية ليست بالمستوى المطلوب وهي إحدى الأركان المهمة في ظلم العراق منذ فترة تنفيذ القرارات الدولية وحتى الآن لاسيما وان الجنوب يتعرض لنهب وسرقة من قبل دول الجوار”.وكانت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، قد بينت موقفها من حقل الدرة الغازي، وفيما أكدت أن الكويت والسعودية لا يحق لهما التنقيب فيه دون موافقة العراق. 

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