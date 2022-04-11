نائب:الانسداد السياسي ينعكس سلباً على عمل مجلس النواب

نائب:الانسداد السياسي ينعكس سلباً على عمل مجلس النواب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب وعضو ائتلاف دولة القانون جواد عويز، الاثنين، أن بقاء الكتل السياسية داخل فضاء مفتوح دون وجود تفاهمات ومفاوضات فيما بينهم سيكسر عجلة الموازنة.وقال الغزالي في تصريح صحفي، إن “فتح الأبواب المغلقة بين الكتل السياسية سيعيد عجلة إقرار الموازنة إلى جدولها الطبيعي”، مشيراً إلى أن “الانسداد السياسي ينعكس سلباً على مجلس النواب”.وأضاف أنه “قد نشهد ردود أفعال كبيرة من قبل الشارع جراء الانسداد السياسي الذي أفرز تأخير إقرار الموازنة لهذا العام إلى أكثر من 6 أشهر”.وأوضح أن “بقاء الكتل السياسية داخل فضاء مفتوح من دون وجود اتفاقات وتفاوضات سيكسر عجلة الموازنة ويعلقها إلى شعار متأخر جداً”.يذكر أن موازنة عام 2022 وبعد مرور أكثر من 6 اشهر على الانتخابات لم يتم إقرارها إلى الان نتيجة الانسداد الحاصل في العملية السياسية، الأمر الذي وضعها قيد الانتظار.

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