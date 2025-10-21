نائب:البرلماني العراقي فاسد وفاشل وضد الشعب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، النائب أوميد محمد، الثلاثاء، أن الدورة البرلمانية الخامسة تُعد الأضعف من بين جميع الدورات السابقة على مستوى العمل التشريعي والرقابي، مرجعاً السبب الرئيس إلى تفاقم الخلافات السياسية بين الكتل والقوى النيابية.وقال محمد في تصريح صحفي، إن “أداء البرلمان العراقي شهد تراجعاً ملحوظاً منذ فترة ليست قصيرة، والمؤشرات البيانية لنشاط المجلس آخذت بالانخفاض”.وأضاف أن “الدورة الحالية تُعد الأضعف مقارنة بالدورات السابقة، سواء من ناحية التشريعات أو من حيث ممارسة الدور الرقابي”، مبيناً أن “ملفات الاستجوابات البرلمانية وطرح الأسئلة النيابية للوزراء والمسؤولين التنفيذيين اختفت بشكل شبه كلي”.وأشار محمد إلى أن “الخلافات السياسية بين الكتل النيابية طغت على العمل البرلماني، وكانت السبب الأكبر في تعطيل دوره الرقابي والتشريعي”.

