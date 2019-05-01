نائب:البرلمان الحالي أفشل برلمان في تاريخ العراق

نائب:البرلمان الحالي أفشل برلمان في تاريخ العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن تحالف الإصلاح والأعمار بدر صائغ، الأربعاء، أن اداء مجلس النواب أصبح متراجعا عن دورات مجلس النواب السابقة، مشيرا إلى أن مشاريع القوانين المطروحة على جدول الاعمال بعيدة عن هموم ومعاناة الشارع.وقال صائغ في تصريح صحفي، إن “جميع مشاريع القوانين الموضوعة على جدول أعمال مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول والثاني هي مشاريع قوانين بعيدة عن هموم ومعاناة المواطنين”.وأضاف أن “الخلافات والمحاصصة اثرت بشكل كبير على سير العملية التشريعية”، مبينا أن “الدورة الرابعة بدأت تتراجع عن الدورات السابقة وهذا ماتم مناقشته داخل الكتل واللجان المعنية”.وتابع صائغ، أن “الشعب والحكومة بحاجة الى قوانين وتشريعات جديدة تدرج على جدول الاعمال”، مؤكدا ان “هذا الأمر يقع على عاتق هيئة رئاسة مجلس النواب”. 

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