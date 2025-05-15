نائب:البرلمان الحالي الأسوأ بعد 2003

نائب:البرلمان الحالي الأسوأ بعد 2003
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب عدنان الجابري، اليوم الخميس، وجود تقصير واضح في أداء مجلس النواب، بسبب تغيّب عدد كبير من النواب، ما أدى إلى تعطيل تشريع القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن العراقي.وقال الجابري في تصريح صحفي، إن “الغياب المطوّل للسلطة التشريعية أثار قلق الأوساط الشعبية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد”.وأضاف أن “الشعب العراقي ينتظر قرارات وتشريعات مصيرية لا يمكن تأجيلها أكثر، لكن هناك تعطيلاً واضحاً ومتعمدًا للدور الرقابي لمجلس النواب، وكسرًا لإرادة الشعب العراقي”.وبيّن أن “البرلمان يعاني من حالة شبه شلل على الصعيدين التشريعي والرقابي، نتيجة تغيب عدد كبير من النواب، فضلاً عن تقصير رئاسة المجلس في تفعيل النظام الداخلي بشكل صارم”.

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