نائب:البرلمان الحالي فاشل وفاسد
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب جواد اليساري، اليوم السبت، انتقادا لاذعا إلى الكتل السياسية التي تتحكم بمسار عمل البرلمان، متهما إياها بالتسبب في تعطيل الجلسات التشريعية خلال الفترة الماضية الأمر الذي انعكس سلبا على إقرار العديد من القوانين المهمة والحيوية.وقال اليساري في تصريح صحفي، إن “الدورة البرلمانية الحالية تعد من أصعب الدورات في تاريخ العملية السياسية العراقية نظرا لما شهدته من انقسامات سياسية حادة وتعطيل مستمر لأعمال المجلس ، مشيرا إلى أن الخلافات بين الكتل الكبرى أجهضت جهود المضي في تشريعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر”.وأضاف أن “استمرار حالة الشلل البرلماني سيؤدي إلى إضعاف ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية ويؤثر سلبا على الأداء الحكومي في تنفيذ برامجه وخططه التنموية ، داعيا الكتل السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية”.

