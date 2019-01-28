نائب:البرلمان الحالي هو “الأتعس”

نائب:البرلمان الحالي هو “الأتعس”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب كاظم الصيادي ، اليوم الاثنين، ان الدورة البرلمانية الحالية هي “الاتعس” ، لافتا الى ان هناك خلافات منعت تمرير الوزارات المتبقية.وقال الصياديفي حديث صحفي له اليوم، إن “الخلافات السياسية والشخصية داخل الجلسة منعت تمرير الوزارات “، مبينا ان” هناك تنافس حزبي وشخصي على وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية”.واضاف ان “الفصل التشريعي انتهى ونامل من رئيس المجلس ان يترك الامر الى رئيس الوزراء وهو من يقدم وزراءه ، لافتا الى ان” هناك تنافس قوي بين السنة والشيعة وهو مما أدى الى تعكير الصف في مجلس النواب مما أدى الى عدم تمرير القوانين التي يصب في مصلحة الشعب العراقي”.واوضح ان” مجلس النواب دوره يصب في مسارين الرقابي والتشريعي ولكنه مع الأسف ترك دوره وذهب الى التنافس السياسي والحزبي وجعل من قبة البرلمان صراع بين الأحزاب”، مشيرا الى انه “كانت هناك اجندات حزبية تقود بعض الكتل السياسية تحول دون مسير مجلس النواب مما رسم عليه التشريع والرقابة”.وتابع ان “الدورة الحالية من اتعس الدورات البرلمانية ولا يوجد لديها أداء ولا يوجد لديها بعض الشخصيات الفنية والمهنية على الرغم من وجود البعض لكنهم لا يمتلكون صفة الرقابة “، مشيرا الى ان” سبب التلكؤ الكتل وسوء إدارة مجلس النواب وبعض النواب الذين لا يفقهون في إدارة الملفات الرقابية والتشريعية “.ولفت الى انه “قد يكون النائب متميز كمهندس او دكتور او تاجر ولكنه غير متميز في إدارة التشريع والرقابة “، مبينا ان “ثلثين أعضاء مجلس النواب لا توجد لديهم الدراية في كيفية إدارة ملفات البرلمان او علم بالنظام الداخلي او حتى القوانين التي تقدم داخلي مجلس النواب”.

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