نائب:البرلمان العراقي فاشل وفاسد وضد الشعب
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب، ياسر الحسيني، الأربعاء، الأحزاب السياسية الكبرى بالوقوف وراء تعطيل الدورين التشريعي والرقابي للبرلمان خلال الدورة الحالية، مبيناً أن غياب التوافق بين الكتل الكبرى حال دون تمرير العديد من القوانين المهمة، فيما أشار إلى ضعف تأثير الكتل الصغيرة والمستقلين نتيجة قلة عدد مقاعدهم.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “هيمنة القوى السياسية الكبرى على البرلمان حوّلته إلى ساحة صراع على المصالح الحزبية، بعيداً عن المصلحة العامة”، لافتاً إلى أن “التدخلات السياسية والمحاصصة الحزبية أضعفت فاعلية البرلمان في أداء دوره الرقابي وتشريع القوانين الحيوية”.وأضاف أن “عدداً من القوانين الاستراتيجية ما زال معطلاً داخل اللجان النيابية نتيجة غياب التوافق السياسي، في وقت يعاني فيه المواطن من أزمات متفاقمة تتطلب تدخلات تشريعية عاجلة”.وأكد أن “استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تآكل ثقة المواطن بالمؤسسة البرلمانية، ويزيد من حالة العزوف السياسي لدى الشارع العراقي”.يشار إلى أن البرلمان يشهد منذ انطلاق دورته الحالية خلافات سياسية حادة بين الكتل، تسببت بتأجيل العديد من الجلسات وتعطيل تشريعات ضرورية تتعلق بالخدمات العامة والإصلاح الاقتصادي.

