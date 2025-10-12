نائب:البرلمان العراقي فاشل ومرفوض شعبياً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب غسان العيداني، اليوم الأحد، مجلس النواب العراقي بأنه ميت سريرياً، نتيجة تعطل جلساته بسبب الخلافات السياسية الحادة بين الكتل.وقال العيداني في تصريح صحفي، إن “البرلمان يمرّ بحالة من الشلل التام جراء التجاذبات السياسية والتدخلات التي تمارسها بعض الكتل، ما أدى إلى تعطيل مناقشة وإقرار القوانين المهمة،.وأضاف أن “العملية السياسية تشهد تراجعاً واضحاً بسبب غياب التوافق الحقيقي حول التشريعات الخدمية والأمنية، رغم الحاجة الملحّة إليها في ظل التحديات التي تواجه البلاد”،وحذّر العيداني من أن “استمرار تعطيل البرلمان أدى إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في الحياة السياسية، وتآكل ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية”، داعياً إلى “تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية الضيقة لضمان استقرار البلاد”.

