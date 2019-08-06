نائب:البرلمان حاليا في عطلة بعد ” تعب لبعض سويعات”

نائب:البرلمان حاليا في عطلة بعد ” تعب لبعض سويعات”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-علق النائب عن سائرون، اسعد عبد السادة، الثلاثاء 6 اب 2019، على انباء  تحدثت عن نية الحكومة تقديم طلب الى البرلمان لرفع الحصانة عن نواب تمهيدا لإقالتهم ومحاكمتهم من بينهم مشمولون بالعقوبات الامريكية.وقال عبد السادة في حديث  صحفي، إن “البيان الذي صدر من مجلس القضاء الاعلى مؤخراً لم يشر الى طلب رفع حصانة عن 21 نائبا لان قضاياهم في طور التحقيق ولا يصح رفع الحصانة لمجرد الاتهام  لأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته “.وبين ان، “القانون لا يعمل بالنيات من تتوفر لديه نية السرقة لا يمكن القاء القبض عليه الا بالجرم المشهود ولم نسمع انباء عن تقديم طلب لسحب الحصانة من النواب”،واشار الى ان، “النائب رغم الحصانة التي يمتلكها فهو مواطن إن أخطأ او أساء التصرف فهنالك السلطة القضائية هي من تقوم باتخاذ الاجراءات”.واكد ان ” رفع الحصانة ليس بالموضوع الجديد فقد رفعت الحصانة في الدورات السابقة وقد يطلبها احيانا النائب بنفسه لأكمال اجراءات معينة ورد التهم الموجه اليه باعتباره صاحب حق في ذلك”.واشار الى ان ” لم يردنا اي كتاب رسمي بخصوص رفع الحصانة عن مشمولين بالعقوبات الاميركية ولاننا نعتبر جهة تشريعية ورقابية نتعامل مع الكتب التي تصدر من رئاسة مجلس الوزراء وتتوجه الى البرلمان “.ولفت إلى أن “البرلمان دخل منذ يوم 4 اب 2019  في عطلة تشريعية واذا كانت الحكومة جادة في رفع الحصانة فانه وبرأيي رأي الشخصي فعليها متابعة الملفات الموجودة في مكافحة الفساد التي شكلت من قبل رئيس الوزراء واصدار كافة العقوبات والايضاح للرأي العام عن طبيعة الاجراءات التي تم اتخاذها”.

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