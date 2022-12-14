نائب:البرلمان سيتخذ إجراءات حاسمة حول ارتفاع الدولار

نائب:البرلمان سيتخذ إجراءات حاسمة حول ارتفاع الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاربعاء، عزم البرلمان على اتخاذ اجراءات “سريعة وحاسمة” حول أزمة ارتفاع الدولار. وذكر المندلاوي في تغريدة : ” حماية للمواطنين ومنع انعكاس ذلك على الأسواق العراقية ، فإن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبلنا ومن قبل رئيس الحكومة و البنك المركزي ستكون سريعة وحاسمة في إيقاف التصاعد الحاصل في سعر صرف الدولار “.وصدرت مؤخرا مطالبات نيابية للحكومة ببيان الإجراءات المتخذة لتعويض انخفاض قيمة الرواتب نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار قابل الدينار .يذكر ان ارتفاع سعر صرف الدولار اثر بشكل كبير على وضع الاقتصادي للمواطنين الامر الذي يتطلب اجراءات وقرارات حكومية ونيابية لمنع التخضم وانخفاض قيمة الدينار العراقي. 

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