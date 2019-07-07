نائب:البرلمان سيصوت على 70 سفيراً وفقا للمحاصصة

نائب:البرلمان سيصوت على 70 سفيراً وفقا للمحاصصة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، الأحد، عن عزم مجلس النواب التصويت على 70 سفيرا لسد الشواغر، فيما اشار إلى أن نصفهم تم ترشحيهم عن طريق المحاصصة.وقال الفايز في تصريح  صحفي، إن “هناك ٧٠ سفيرا بحاجة إلى تصويت مجلس النواب عليهم  لسد الشواغر  والنقص في المواقع الدبلوماسية”، مبينا أن “وزارة الخارجية رشحت ٥٠% من السفراء فيما تم ترشيح   ٥٠ % من السفراء عن طريق الكتل السياسية”.وأضاف أن “٣٥ سفير تم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية وفق ضوابط وضعتها وزارة الخارجية”، مشيرا إلى أن “المحاصصة السياسية كانت لها دور في ترشيح ٥٠% من السفراء”.واشار الفايز إلى “وجود نقص في إعداد السفراء وآليه ترشحيهم من اختصاص وزارة الخارجية”، لافتا إلى أن “السفراء يعدون من الدرجات الخاصة”. 

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