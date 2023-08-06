نائب:البرلمان سيناقش ملف ترسيم الحدود وتمادي الكويتي

نائب:البرلمان سيناقش ملف ترسيم الحدود وتمادي الكويتي
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 بغداد/ شبكة شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الإطار التنسيقي أحمد فواز، الاحد ، عن أبرز الملفات التي سيناقشها البرلمان خلال الجلسات القادمة والتي تحتاج إلى حلول عاجلة . وقال فواز في حديث  صحفي ، ان “البرلمان سيناقش 3 ملفات مهمة على رأسها ملف ترسيم الحدود وتمادي الكويت على الحدود الإقليمية والمائية العراق “.وأضاف أن “الملف الآخر وهو مناقشة تداعيات ملف المياه والذي يمس جزءا من الأمن الغذائي للبلد ولايمكن التغافل عنه او تركه ، لافتا إلى أن ملف  الطاقة  سيتم طرحه كذلك”. وأشار إلى أن “استضافة السلطة التنفيذية والهيئات المعنية داخل مجلس النواب لمناقشة تلك الملفات المهمة”. واكدت النائب عن كتلة الصادقون زهرة البجاري،  استمرار المساعي النيابية والسياسية من اجل اعادة حقوق اهالي البصرة سيما الحدودية مع الكويت، متهمة النظام المقبور بتسليم الاراضي للكويت لمكاسب سياسية.

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