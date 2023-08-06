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شركات مصرية تنفذ مشاريع خدمية في العراق بمبلغ (400) مليون دولار
مسرور:الأذرع الإيرانية في العراق وراء هجرة المسيحيين
أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد خلال الشهر الماضي ذهبت إلى إيران!
نواب:حزب بارزاني يجعل من سنجار فماً لبلع الموصل مستغلا ضعف السوداني
نائب:البرلمان سيناقش ملف ترسيم الحدود وتمادي الكويتي
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شركات مصرية تنفذ مشاريع خدمية في العراق بمبلغ (400) مليون دولار
أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الحشد خلال الشهر الماضي ذهبت إلى إيران!
مشروع (غاز بن عمر) في البصرة سيؤمن (150) مليون قدم مكعب يوميا في مرحلته الأولى
أكثر من (7)ملايين برميل نفط صادرات العراق إلى أمريكا خلال الشهر الماضي
تعرّف على سعر صرف الدولار لهذا اليوم
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- تحقيقات
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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- منوعات
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
(8 )مليارات دولار سنويا تجارة بيع “كرتونة البيض”
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النزاهة:أوامر إلقاء قبض بحق الكاظمي ومدير مكتبه وسكرتيره ووزير ماليته لتورطهم بسرقة القرن
السوداني:لن نزعج إيران بقطعها المياه عن العراق أو تخفيضه من قبل تركيا وندعو المواطنين تحمل العطش وقلة الزراعة!
مصدر نيابي: مطالب نيابية بإقالة وزير النقل لفشله وضعفه وخيانته
إيران تشكر السوداني على “التسهيلات والمساعدات الهائلة” التي قدمها لدعم اقتصادها
إيران تعلن عن تصديرها للعراق “كعك وبسكويت”بمبلغ أكثر من( 327 )مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية!
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- اذاعة INN