نائب:البرلمان شارف على إنتهاء عمله دون يقدم شيئاً

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل النائب عن الاطار التنسيقي معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، رئاسة البرلمان مسؤولية عدم انعقاد جلسات المجلس، لافتا الى أهمية السعي الحثيث من قبل الرئاسة لضمان انعقاد الجلسات وتشريع القوانين.وقال الكاظمي في حديث صحفي، ان “الكثير من النواب الذين حضروا الى جلسات البرلمان الماضية قد سجلوا ضمن أسماء النواب المتغيبين، إضافة الى بعض النواب قد حضروا ولكن لم يكن هناك نصاب وانسحبوا بعد ذلك”.وأضاف ان “رئاسة المجلس تتحمل مسؤولية السعي الحثيث لعقد جلسات البرلمان من خلال التواصل مع الكتل السياسية والاتفاق على مواعيد الجلسات وتهيئة جدول أعمال غير جدلي ومتفق عليه، خصوصا بالنسبة للقوانين التي تم قراءتها للمرة الأولى وشهدت مناقشة لها”.بين ان “هناك الكثير من القوانين في أروقة المجلس ولابد من المصادقة عليها خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب، خصوصا ان الدورة التشريعية شارفت على الانتهاء”.

