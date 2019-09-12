نائب:البرلمان لن يستجوب اي وزير خلال الاسبوع الاول والذي يليه

نائب:البرلمان لن يستجوب اي وزير خلال الاسبوع الاول والذي يليه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الخميس، ان البرلمان سيعمل خلال الاسبوع الاول من فصله التشريعي الجديد على حسم المشاريع المعطلة، حيث لن يستجوب اي وزير خلال الاسبوع الاول او الذي يليه، لافتاً الى انه سيستجوب وزيرين خلال الفترة القادمة في حين ان هناك اكثر من اربعة وزراء مستهدفين بالاستجواب.وقال البخاتي في تصريح  صحفي، ان “النواب سيعملون خلال الاسبوع الاول من بدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان على تهيئة المحاور والمواضيع التي سيتم مناقشتها في جلسات مجلس النواب”.واضاف البخاتي، ان “البرلمان لن يستجوب اي وزير خلال الاسبوع الاول والذي يليه من بدء السنة التشريعية الثانية، حيث هناك مشاريع مازالت معطلة وستأخذ الاسبقية في المناقشة وبعدها سيتم الذهاب نحو المواضيع الاخرى”.واوضح ان “مجلس النواب سيستجوب على الاقل وزيرين لم يسمهما خلال الايام المقبلة، في حين ان هناك اكثر من اربعة وزراء مستهدفين بالاستجواب”.

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