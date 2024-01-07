نائب:البرلمان له كلمة الفصل في اختيار رئيس البرلمان الجديد

نائب:البرلمان له كلمة الفصل في اختيار رئيس البرلمان الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح النائب عن الاطار التنسيقي، علي الجمالي، الاحد، سيناريو اختيار رئيس البرلمان في حال فشل البيت السني بتقديم شخصية لهذا المنصب، لافتا الى ان البرلمان ستكون له كلمة الفصل في اختيار من يجده مناسبا لمنصب الرئيس.وقال الجمالي  في حديث صحفي، ان “المكون السني وفي حال عدم المجيء بشخصية تمتلك ما يؤهلها ان تتسنم منصب رئيس البرلمان، فأن المجلس سيمضي في فتح باب الترشح لهذا المنصب بسبب التأخير في حسم هذا الامر”.وأضاف ان “منصب رئيس البرلمان يجب ان يحسم داخلياً لدى اطراف وأحزاب المكون السني، ليتم تقديم شخصية او شخصيات لهذا المنصب ويتم التصويت لاختيار احدها داخل مجلس النواب”.وبين ان “المنصب المذكور وعلى الرغم من كونه تابعا للبيت السني، الا ان التلكؤ في حسمه واستمرار خلو المنصب، سيدفع مجلس النواب الى فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس لاختيار شخصية من بين المرشحين كي يكون رئيسا للبرلمان، خلفا للمقال محمد الحلبوسي”.

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