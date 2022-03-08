نائب:البرلمان يتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة لمراقبة أدائها

نائب:البرلمان يتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة لمراقبة أدائها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، الثلاثاء ، عدم جدوى اقالة حكومة تصريف الأعمال ، مشيرا إلى أن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة مستقيلة بالاصل.وقال سليمان في تصريح صحفي، أن” استجواب او اقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تصريف الأعمال لا جدوى منها بسبب استقالتها وهي بانتظار تشكيل الحكومة المقبلة لتسليمها الملف كاملا”..وأضاف أن “البرلمان يتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة لمراقبة اداء عملها وبرنامجها الحكومي” ، ولفت إلى أن “رقابة البرلمان قائمة فليس ما يمنع استجواب أو سؤال وزير في حكومة تصريف الأعمال.”.وأشار إلى أن “القوى السياسية في وضع مراقبة اداء الحكومة الجديدة ، وأوضح أن الحكومة المستقيلة لا يمكن اقالتها مرة أخرى سيكون مجلس النواب في موقف الضعيف .وكان النائب عن دولة القانون محمد الزيادي قد أكد في وقت سابق ، أن الاستجوابات ستطال الوزراء المقصرين في اداء عملهم في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته .

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