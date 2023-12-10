نائب:البرلمان يتمتع حاليا ًفي عطلته التشريعية واختيار رئيسه بعد الانتخابات المحلية

نائب:البرلمان يتمتع حاليا ًفي عطلته التشريعية واختيار رئيسه بعد الانتخابات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، الأحد، انه “لغاية الان لا يوجد أي تبليغ رسمي من رئاسة البرلمان على عقد أي جلسة قريبة لانتخاب رئيس مجلس النواب، خاصة أن البرلمان في عطلة تشريعية حالياً، وعقد الجلسة يتطلب جمع تواقيع 50 نائباً”، مؤكداً أنه “لا يوجد أي جمع تواقيع حتى الساعة”.وبين الجبوري أنه “لا يوجد أي شيء بخصوص الاتفاق ما بين الكتل السياسية على عقد أي جلسة خلال الأسبوع الحالي، وحسب كل المعطيات والمعلومات فإن انتخاب رئيس البرلمان الجديد، سيكون بعد انتخابات مجالس المحافظات، وهناك صعوبة بعقد أي جلسة حالياً بسبب العطلة التشريعية وانشغال النواب والكتل في الحملات الدعائية، خصوصا مع قرب الانتخابات”.

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