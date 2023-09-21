نائب:البرلمان يدعم تغيير الوزراء الفاشلين

نائب:البرلمان يدعم تغيير الوزراء الفاشلين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين عضو مجلس النواب، جاسم الموسوي، الخميس، موقف البرلمان من اجراء تغييرات وزارية في الفترة المقبلة، فيما اكد ان مجلس النواب يدعم توجه رئيس الوزراء نحو اجراء التغييرات في حال تأشير أي خلل في احدى الوزارات.وقال الموسوي، في حديث صفي، إن “التغييرات يجب ان لا تقتصر على الوزراء ومن الضروري شمول الوكلاء والمدراء العامين في بعض الوزارات”، مشيرا الى ان “توجه الحكومة نحو التغيير ينبع من سعي الأخيرة الى تقديم افضل الخدمات للمواطنين، فضلا عن تصحيح المسارات الخاطئة”.وتابع، انه “جميع الكتل السياسية لن تسمح باي تلكؤ او خلل يُشخص في احدى الوزارات خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع المشاريع والأموال التي سيتم صرفها.واكد الموسوي ان “مجلس النواب يدعم توجه رئيس الوزراء نحو اجراء تغييرات في حال تأشير أي خلل في تطبيق البرنامج الحكومي الوزاري الذي تمضي به الحكومة الحالية”.وكانت حكومة السوداني قد اعتمدت مبدأ التقييم الشامل لأداء الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين في اطار مساعي لاجراء تغييرات تتلاءم مع برنامجها”.وكان عضو تحالف الفتح خالد السراي، قد كشف في حديث لوكالة /المعلومة/، عن “اتفاق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع جميع الكتل السياسية بحرية اجراء التغييرات في المناصب العامة والوزراء، فيما اكد ان الحكومة امام تحديات كبيرة على الصعيد الأمني والاقتصادي والسيادي.

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