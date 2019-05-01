نائب:البرلمان يمتلك الحق القانوني والدستوري لحل مجلس نينوى

نائب:البرلمان يمتلك الحق القانوني والدستوري لحل مجلس نينوى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن تحالف البناء علي الغانمي، الاربعاء، ان البرلمان يمتلك الحق القانوني والدستوري لحل مجلس نينوى بطلب من الحكومة، لافتاً الى ان مفوضية الانتخابات اعترضت على بعض الاشكاليات في انتخابات مجالس المحافظات.وقال الغانمي في تصريح  صحفي، ان “جلسة البرلمان كانت اعتيادية ومضى جدول أعمالها بمناقشة عدة قوانين”.واضاف ان “البرلمان يمتلك الحق الدستوري في حل مجلس نينوى بطلب من الحكومة”.واوضح ان “المفوضية اعترضت على بعض الإشكاليات فيما يخص انتخابات المجالس المحلية وتمت مناقشتها”.وشدد الغانمي على ضرورة “وجود انتخابات داخل البرلمان لاختيار اللجان النيابية”، مؤكداً ان “اختيار اللجان النيابية يحتاج الى توافق بين الكتل السياسية”. 

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