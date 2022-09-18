نائب:البصرة لم تنصف بالتخصيصات المالية وفق قانون الأمن الغذائي
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد عضو مجلس النواب احمد الربيعي، الاحد، الأموال المخصصة للمحافظة البصرة من قانون الأمن الغذائي “غير منصفة” ودون استحقاقها، فيما أكد أن المحافظة مولت القانون بأكثر من 90 %.وقال الربيعي في حديث صحفي، إن “البصرة ورغم أنها تمول الموازنة العامة وقانون الأمن الغذائي بأكثر من 90 %، الا أنها لم تنصف لا من حيث البترودولار، ومن حيث القانون الأخير”، مشيرا إلى أنها “تعاني من قلة خدمات وغياب العدالة في التوزيع”.وأضاف، أنه “يجب الأخذ بنظر الاعتبار أمور متعددة من حيث عدد السكان والذي يتجاوز الـ ٥ وربما ٦ مليون نسمة بغض النظر عن بيانات وزارة التخطيط”.وأوضح عضو مجلس النواب أن “المساهم الرئيسي في قانون الموازنة المالية هي البصرة، لكن لديها جيوش من العاطلين وتعاني من تظاهرات مستمرة نتيجة غياب الإنصاف عن أبناء المحافظة”.وتعاني محافظة البصرة، والتي تعد رئة العراق والممول الرئيسي لموازنته المالية، من أزمات عديدة بدءا من ارتفاع اللسان الملحي مروراً بالأمراض السرطانية نتيجة استخراج وتنقيب عن المشتقات النفطية، وصولا إلى غياب دور الحكومة المركزية في إنصافها بالملف المالي وحصصها من القوانين والموازنة العامة.