نائب:البطاقات الإلكترونية الانتخابية تباع في الشارع وحكومة الكاظمي فاسدة

نائب:البطاقات الإلكترونية الانتخابية تباع في الشارع وحكومة الكاظمي فاسدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، ان الأحزاب الحاكمة في البلاد ممكن أن تجد 70 عذرا لتأجيل الانتخابات. وقال العقابي، في حديث تلفزيوني ، ان 5 ملايين بطاقة الكترونية تباع وتشترى في الشارع ، داعيا الى تعديل قانون الانتخابات لضمان عدم التزوير. وتابع، ان “اموال الحملات الانتخابية تأتي عن طريق السمسرة في العملية السياسية بعد انتهاء اجراء الانتخابات”.واضاف، “لن يحدث اي تغيير او تأثير اذا اجريت الانتخابات في تشرين الاول او حتى العام المقبل”.وفيما يخص ضمن جولات التراخيص، اكد العقابي أن “العراق ينفق اكثر من 100 مليار دولار على شركات النفط الاجنبية دون تحقيق الاهداف المرسومة”.وختم، ان شركات الاتصالات تتحكم بالعراق وتمرر ما تشاء رغم انف الحكومة بحسب تعبيره. 

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